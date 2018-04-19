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واشنطن تقر تعديلات على سياسة تصدير الأسلحة الأمريكية

10:18 م الخميس 19 أبريل 2018
واشنطن تقر تعديلات على سياسة تصدير الأسلحة الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديلات على سياسة تصدير الأسلحة للخارج، بهدف تسهيل عمليات إتمام صفقات بيع أسلحة وزيادة حجم المبيعات وخلق وظائف في الداخل.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس - التي أوردت النبأ - عن المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو القول إن السياسة الجديدة ستؤدي إلى خلق وظائف وتعزز قوة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، وتدعم الصناعة في الداخل، وتعزز المصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية في الخارج.

وأشار إلى أن السياسة الجديدة تسمح للشركات الأمريكية ببيع طائرات من دون طيار للخارج، بشكل مباشر، من بينها الطائرات المزودة بأسلحة أو تلك التي يمكن استخدامها لتوجيه صواريخ.

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