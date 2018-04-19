بلجيكا تحقق بشأن تصدير ثلاث شركات مواد كيميائية إلى سوريا

بروكسل (د ب أ)

قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرس اليوم الخميس، إن بلاده فتحت تحقيقًا ضد ثلاث شركات بزعم قيامها بتصدير مادة كيميائية إلى سوريا، يمكن استخدامها في صناعة غاز الأعصاب "السارين".

وتحدث ريندرس إلى القناتين المحليتين "بيل آر تي إل" و"آر تي بي إف"، مؤكدًا على تقرير لمجلة "كناك" ومنظمة الأرشيف السوري الألمانية، يوضح أنه على الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سورية منذ عام 2013، صدرت ثلاث شركات بلجيكية 96 طناً من الأيزوبروبانول إلى البلاد بين عامي 2014 و 2016.

ويعتبر الأيزوبروبانول، وهو مادة كيميائية متاحة بحرية في أوروبا كثيرا ما تُستخدم كمذيب، من المواد التي لها "استخدام مزدوج" لأنه يمكن استخدامها لتصنيع السارين.

وبحسب إدارة الجمارك البلجيكية، فإن الشركات الثلاث استخدمت "إقرارات جمركية بها أخطاء"، بحسب وكالة الأنباء البلجيكية بيلجا.