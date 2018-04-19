الشرطة الإيطالية تقبض على 21 شخصًا في عملية ضد زعيم مافيا كبير

روما (د ب أ)

قالت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، إنها وجهت ضربة كبيرة للهارب الذي يتصدر قائمة المطلوبين من عصابة المافيا في صقلية ماتيو ميسينا دينارو.

ويختبئ ميسينا دينارو منذ عام 1993، ويعد العضو الأكثر قوة في مافيا صقلية، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الزعيم 55 عامًا، يسيطر على المافيا بالكامل.

وأفادت قوات الدرك "كارابييري" وشرطة "بوليزا دي ستاتو" في بيان مشترك، بأن اثنين من أصهاره إلى جانب صاحب موقع الكتروني للمقامرات، أعطى أموالا لأسرته ،كانوا من بين المقبوض عليهم.

وينتمي الأشخاص المستهدفون في المداهمات التي جرت اليوم الخميس إلى أسر من المافيا في أنحاء "تراباني"، وهو إقليم في غرب صقلية يعد المعقل التاريخي لميسينا دينارو.

وتم إلقاء القبض على صاحب موقع المقامرات بتهمة التواطؤ مع المافيا، في حين تم توجيه اتهامات للآخرين في جرائم مختلفة من بينها الانتماء لشبكة المافيا والابتزاز وامتلاك السلاح بدون ترخيص والاحتيال.

كانت الشرطة في البداية قد أعلنت إلقاء القبض على 22 شخصا، لكن في مؤتمر صحفي عقد في بالميرو، أوضحت أن أحد الأشخاص المقبوض عليهم، وهو ميسينا دينارو، لا يزال هاربا.

وقال المدعي باولو جويدو للصحفيين إنه "بإجراء هذا التحقيق، نقترب حرفيا من قلب الهارب، في وقت ألقينا القبض أيضا على أفراد من أسرته".

وتم التنصت على أحد المقبوض عليهم وتم تسجيل حديثا جاء فيه أن ميسينا دينارو كان موجودا في وقت ما في كلابريا، وهى منطقة آخرى في جنوب إيطاليا، لكنه عاد إلى صقلية بعد ذلك.

ووفقا لرئيس الإدعاء في باليرمو فرانسيسكو لو فوي، فإن جهود تحديد مكان الهارب "صعبة" لأنه يتحرك بشكل مستمر، وحريص للغاية لحماية خطوط اتصالاته.

وسمعت الشرطة حديثا بين اعضاء المافيا عما يطلق عليها "بيتسيني" وهي قصاصات من الأوراق يستخدمها ميسينا دينارو في الاتصالت والمراوغة من أشكال المراقبة الالكترونية لكن لم يتم العثور على أي منها.

وتم إلقاء القبض على اثنين آخرين من بينهم صهر ميسينا دينارو حيث تم التنصت على اتصالاتهم أثناء تشبيههم الهارب ووالده المتوفي، الذي كان زعيما أيضا للمافيا، بالقديسيين وانهما يستحقان التبجيل.

وتنتظر ميسينا دينارو عدة أحكام بالسجن مدى الحياة صادرة بحقه بعد إدانته بالقتل ، وتطارده السلطات منذ أعوام ، وألقت القبض على الكثير من أقاربه ومساعديه وصادرت أصولهم الملوثة بصلتها بالمافيا.