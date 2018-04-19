ماي تكشف عن خطة بريطانية للحد من النفايات البلاستيكية

لندن (د ب أ)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن خطة في بريطانيا لحظر بيع الشفاطات البلاستيكية (الماصات) وأعواد تقليب الشراب والأعواد القطنية لتنظيف الأذن، كما حث زعماء الكومنولث الآخرين على حذو حذوها و"الانضمام إلى مكافحة التلوث البلاستيكي".

وتشكل الخطة جزءًا من استراتيجية واسعة النطاق للحد من التلوث، بما في ذلك دراسة "كيفية استخدام النظام الضريبي للتعامل مع النفايات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة" حسبما ذكرت الحكومة اليوم الخميس.

وبموجب الاقتراح، سيتشاور الوزراء مع الشركات ويتيحون لهم الوقت للتكيف مع أي قواعد جديدة.

وأوضحت الحكومة أن دراسة حديثة أشارت إلى أنه يتم التخلص من 5ر8 مليار ماصة شرب بلاستيكية سنويا في بريطانيا.

وعرضت ماي أيضا تمويل أبحاث وتقديم مساعدات قيمتها 4ر61 مليون جنيه أسترليني (2ر87 مليون دولار) "لمساعدة دول الكومنولث على وقف القاء النفايات البلاستيكية في المحيطات في المقام الأول".

وقالت رئيسة الوزراء "إن حكومة المملكة المتحدة رائدة على مستوى العالم في هذه القضية، وقد أظهر البريطانيون شغفًا وطاقة في قبول دفع خمس بنسات مقابل كل كيس بلاستيكي وحظر الميكروبيدات، واليوم وضعنا خططًا طموحة لتقليل النفايات البلاستيكية من ماصات الشرب وأعواد تقليب الشراب والأعواد القطنية لتنظيف الأذن".

وقال وزير البيئة مايكل جوف إن العديد من متاجر التجزئة البريطانية والحانات والمطاعم "بادرت بالفعل في الحد من استخدام البلاستيك".