روسيا تفحص أحد صواريخ كروز الغربية التي أطلقت على سوريا

موسكو - (د ب أ)

ذكرت الجيش الروسي أن الهجوم الجوي الغربي على سوريا، خلف صاروخين من طراز كروز لم ينفجرا إثر إطلاقهما وأنهما وقعا سليمين في يد القوات الروسية.

أضاف الجيش أن الصاروخين نقلا إلى روسيا لفحصهما.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، لوكالة أنباء إنترفاكس، إن المهم في الأمر هو دراسة نظام التوجيه والسطح الذي لا يراه الرادار، مشيرا إلى أن الصاروخين في حالة جيدة تماما.

كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أطلقت هذه الصواريخ يوم السبت الماضي على أهداف في سوريا ردا على ما وصفته بهجوم بالغاز السام يرجح أن تكون الحكومة السورية شنته على مدينة دوما السورية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر في تغريدة له قبل شن الهجوم الصاروخي أن الصواريخ "جميلة وجديدة وذكية ".

استخدمت الولايات المتحدة خلال الهجوم صوراريخ كروز من طراز (جي أيه إس إس إم) التي تطلقها القاذفات وصواريخ توما هوك التي تطلق من السفن الحربية، بينما أطلقت الطائرات البريطانية والفرنسية صواريخ كروز المصنعة في أوروبا من طراز سكالب، كما أطلقت إحدى الفرقاطات الفرنسية نوعا جديدا من طراز سكالب المخصص للبحرية هو (إم دي سي إن).

وتقول المصادر العسكرية بالدول الغربية إن صواريخ كروز أصابت أهدافها بدقة، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو السوري دمر 71 صاروخا من مجموع 103 تم إطلاقها خلال الهجوم، إلا أنه لم تقدم أدلة على ذلك حتى الآن.

تعتبر كل من روسيا وإيران حليفتين عسكريتين للحكومة السورية.