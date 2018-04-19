البرلمان الأوكراني يصوت لصالح استقلال الكنيسة الأرثوذكسية عن روسيا

كييف (د ب أ)

أيد البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، دعوة الرئيس بترو بوروشينكو، للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية للحصول على مزيد من الاستقلال عن نظيرتها الروسية.

وتراجعت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا المجاورة إلى أدنى مستوى لها في السنوات الأخيرة، بعد اندلاع تمرد انفصاليين مؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا، ردا على سعي أوكرانيا لعلاقات أقوى مع الغرب.

وقال بوروشينكو في خطاب أمام البرلمان "هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي، ودفاعنا في الحرب المختلطة؛ لأن الكرملين يعتبر الكنيسة الأرثوذكسية الروسية واحدة من أدوات النفوذ الرئيسية على أوكرانيا". .

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 268 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 450 صوتوا لصالح تمتع الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية بقدر أكبر من الحكم الذاتي.