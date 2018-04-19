الجيش السوري يبدأ هجومًا لطرد فصائل معارضة من جنوب دمشق

دمشق (د ب أ)

بدأت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون، هجومًا على أحياء جنوب العاصمة دمشق التي تسيطر عليها تنظيم داعش وفصائل معارضة.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "الجيش السوري بدأ عملية عسكرية في حيي الحجر الاسود والتضامن جنوب العاصمة دمشق بعد انهيار الاتفاق مع مسلحي تنظيم داعش، وجبهة النصرة الذين يسيطرون على احياء جنوب العاصمة".

وأكد المصدر ان "سلاح الجو السوري شن عدة غارات على حي التضامن، كما قام سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ باستهداف مواقع المسلحين في حي الحجر الاسود ومخيم اليرموك ".

الى ذلك، قالت مصادر في المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية إن سبب انهيار الاتفاق، جاء بعد رفض مسلحي تنظيم داعش في محافظة دير الزور، استقبال عناصر داعش الذين يريدون الخروج من حي الحجر الاسود ومخيم اليرموك والتضامن جنوب دمشق.

وقال مصدر في شرطة العاصمة دمشق إن "قذائف صاروخية سقطت على الابنية السكنية في منطقة حي الميدان بدمشق مصدرها مخيم اليرموك ووقوع اصابات خفيفة بين صفوف المدنيين ".

وتسيطر على احياء جنوب دمشق عدد من الفصائل ابرزها تنظيم داعش وجبهة النصرة وجيش الاسلام وغيرها من الفصائل.