روسيا تنضم إلى الشكوى من الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم

فيينا (د ب أ)

تقدمت روسيا اليوم الخميس، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، ضد الرسوم التي قررت الإدارة الأمريكية فرضها على واردات الولايات المتحدة من منتجات الألومنيوم والحديد، بعد شكاوى مماثلة من جانب الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

وفي حين تقول واشنطن إن قرار فرض الرسوم استند إلى اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، ذكرت روسيا في شكواها إلى منظمة التجارة العالمية أن الرسوم تستهدف في الواقع حماية صناعة الصلب الأمريكية.

ودعت موسكو إلى إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة لتسوية النزاع، تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، مع إبقاء كل الخيارات الأخرى مطروحة.

ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، يمكن للدول الرد على الرسوم الحمائية في ظروف محددة، منها فرض رسوم على وارداتها على سبيل المثال.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم عقابية على حوالي 200 سلعة أمريكية مختلفة، مثل زبدة الفول السوداني ودراجات هارلي ديفيدسون البخارية الفارهة.

كانت الولايات المتحدة قد بدأت فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على وارداتها من منتجات الصلب وبنسبة 10% على واردات منتجات الألومنيوم منذ 23 مارس الماضي، في حين تم إعفاء عدد من الدول الحليفة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، من هذه الرسوم حتى أول مايو المقبل، في حين يطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء هذه الرسوم تماما.