الهند تساعد في بناء سدين للمياه فى أفغانستان

كابول - (أ ش أ)

أعلن مسؤلوون فى وزارة الطاقة والمياه الأفغانية، اليوم الخميس، أن الهند مهتمة بمساعدة أفغانستان فى بناء سدين للمياه فى ولاية كابيسا ومقاطعة ساروبى في كابول.

ونقلت وكالة أنباء (خاما) الأفغانية عن مدير العلاقات العامة فى وزارة الطاقة والمياه عاصف غفوري قوله إن الحكومة الهندية أظهرت إهتمامها فى هذا الشأن.

ولم يفصح غفورى عن خطة الحكومة لتنفيذ المشروع، ولكنه أضاف أنه سيتم تشييد سد باغ دارا بولاية كابيسا والأخر فى مقاطعة ساروبى بكابول.

وأشار المسؤلون إلى أن سد باغ دارا سيكون لديه القدرة على توليد 300 ميجا وات من من الكهرباء، فى حين سيولد سد ساروبى حوالى 100 ميجا وات.

من جانبها ، تعهدت الحكومة الهندية بتقديم حزمة جديدة من المعونات تُقدر بمليار دولار لدعم مشاريع إعادة الأعمار فى أفغانستان، وجاء ذلك خلال زيارة الرئيس الأفغانى أشرف غانى إلى الهند فى أواخرعام 2016.

يُذكر أن الهند لعبت دورًا رئيسيا فى إعادة أعمار أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان ، حيث أستثمرت حينها ما يزيد عن 2 مليار دولار فى مشاريع البينبة التحتية وإعادة التعمير.