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زخاروفا: حوالي 70 إمرأة تحمل الجنسية الروسية لا تزال في سجون بغداد

06:18 م الخميس 19 أبريل 2018
زخاروفا: حوالي 70 إمرأة تحمل الجنسية الروسية لا تزال في سجون بغداد

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ)

أعلن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الخميس ، أن ما بين 50 و 70 إمرأة يرجح أنهن تحملن الجنسية الروسية يتواجدن في سجون بغداد.

وقالت زاخاروفا - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا ، في الوقت الحالي يتواجد في سجن بغداد الجنائي ما بين 50 و 70 إمرأة يرجح أنهن تحملن الجنسية الروسية، وأكثر من 100 طفلا".

وأضافت أن الجانب العراقي يعرب عن استعداده في حال قيام مواطنات روسيا بالمبادرة بتقديم طلب إعادة أطفالهن لروسيا الى أقرابهن ، ولم تذكر المتحدثة التهم الموجهة إليهم أو أسباب سجنهم.

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الجنسية الروسية سجون بغداد وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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