زخاروفا: حوالي 70 إمرأة تحمل الجنسية الروسية لا تزال في سجون بغداد
موسكو - (أ ش أ)
أعلن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الخميس ، أن ما بين 50 و 70 إمرأة يرجح أنهن تحملن الجنسية الروسية يتواجدن في سجون بغداد.
وقالت زاخاروفا - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا ، في الوقت الحالي يتواجد في سجن بغداد الجنائي ما بين 50 و 70 إمرأة يرجح أنهن تحملن الجنسية الروسية، وأكثر من 100 طفلا".
وأضافت أن الجانب العراقي يعرب عن استعداده في حال قيام مواطنات روسيا بالمبادرة بتقديم طلب إعادة أطفالهن لروسيا الى أقرابهن ، ولم تذكر المتحدثة التهم الموجهة إليهم أو أسباب سجنهم.
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