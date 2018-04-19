زخاروفا: حوالي 70 إمرأة تحمل الجنسية الروسية لا تزال في سجون بغداد

موسكو - (أ ش أ)

أعلن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الخميس ، أن ما بين 50 و 70 إمرأة يرجح أنهن تحملن الجنسية الروسية يتواجدن في سجون بغداد.

وقالت زاخاروفا - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا ، في الوقت الحالي يتواجد في سجن بغداد الجنائي ما بين 50 و 70 إمرأة يرجح أنهن تحملن الجنسية الروسية، وأكثر من 100 طفلا".

وأضافت أن الجانب العراقي يعرب عن استعداده في حال قيام مواطنات روسيا بالمبادرة بتقديم طلب إعادة أطفالهن لروسيا الى أقرابهن ، ولم تذكر المتحدثة التهم الموجهة إليهم أو أسباب سجنهم.