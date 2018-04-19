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منظمة ألمانية تنتقد السياسة الأوروبية بشأن اللاجئين

06:16 م الخميس 19 أبريل 2018
منظمة ألمانية تنتقد السياسة الأوروبية بشأن اللاجئين

أرشيفية

برلين (د ب أ)

انتقدت منظمة بروآزيل الخيرية المدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا، سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، رغم إعلان الحكومة الألمانية استعدادها لاستقبال أكثر من عشرة آلاف لاجئ من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، جونتر بوركهارت، اليوم الخميس: "إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يتفاخران هنا في المكان الخاطئ، ففي الوقت ذاته سيتم إعادة آلاف من اللاجئين إلى مراكز التعذيب الليبية".

أضاف بوركهارت أنه لا بد من إنهاء التعاون مع قوات حرس السواحل في ليبيا وإنها تدريبها.

كانت ألمانيا أعلنت عن موافقتها على استقبال أكثر من عشرة آلاف لاجئ من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، في إطار برنامج إعادة التوطين بالاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يصل عدد اللاجئين الذين يتم توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي حتى خريف 2019 إلى ما لا يقل عن 50 ألف لاجئ كلهم من شمال أفريقيا.

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