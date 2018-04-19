نيبال تكرم أول شخصين يتسلقان "إيفرست" دون أنابيب أوكسجين

كاتماندو - (أ ش أ)

كرمت حكومة نيبال، اليوم الخميس، أول شخصين يتمكنان من تسلق قمة (إيفرست) الأعلى في العالم دون استخدام أنابيب الأكسجين التي يحتاجها أغلب المتسلقين.

وأشاد وزير السياحة رابيندرا أديكاري، وفقا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية، بالمتسلق الإيطالي رينولد مسنر والنمساوي بيتر هابلر اللذين وصلا إلى القمة قبل 40 عامًا، وذلك في حفل أقيم بالعاصمة كاتمندو.

يشار إلى أن آلاف الأشخاص تمكنوا من الوصول إلى قمة جبل (إيفرست) بعد نجاح أول شخص في الوصول لها عام 1953، ويقوم المئات بمحاولة الوصول إلى القمة سنوياً.