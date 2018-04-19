 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

نيبال تكرم أول شخصين يتسلقان "إيفرست" دون أنابيب أوكسجين

06:13 م الخميس 19 أبريل 2018
نيبال تكرم أول شخصين يتسلقان "إيفرست" دون أنابيب أوكسجين

أرشيفية

كاتماندو - (أ ش أ)

كرمت حكومة نيبال، اليوم الخميس، أول شخصين يتمكنان من تسلق قمة (إيفرست) الأعلى في العالم دون استخدام أنابيب الأكسجين التي يحتاجها أغلب المتسلقين.

وأشاد وزير السياحة رابيندرا أديكاري، وفقا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية، بالمتسلق الإيطالي رينولد مسنر والنمساوي بيتر هابلر اللذين وصلا إلى القمة قبل 40 عامًا، وذلك في حفل أقيم بالعاصمة كاتمندو.

يشار إلى أن آلاف الأشخاص تمكنوا من الوصول إلى قمة جبل (إيفرست) بعد نجاح أول شخص في الوصول لها عام 1953، ويقوم المئات بمحاولة الوصول إلى القمة سنوياً.

هذا المحتوى من

أنابيب أوكسجين حكومة نيبال قمة إيفرست

الخبر التالى:

منظمة ألمانية تنتقد السياسة الأوروبية بشأن اللاجئين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان