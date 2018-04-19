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وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر يناهز 121 عامًا

06:12 م الخميس 19 أبريل 2018
وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر يناهز 121 عامًا

سانتياجو - (أ ش أ)

توفي مواطن تشيلي عن عمر يناهز 121 عاما، ليكون أكبر معمر في العالم.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الخميس أن سيلينو فيلانويفا خاراميو توفي أمس الأربعاء في مستشفى بمدينة سان خوسيه بمقاطعة ماركينا جنوب تشيلي، حيث كان قد سقط من فراشه منذ أسبوع وتعرض لكسور في ثلاثة أضلاع أدى أحدها إلى إصابة رئته، وأجريت له عملية جراحية عاجلة وأبقي في العناية المركزة حتى تدهورت حالته وفارق الحياة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعمر المئوي المولود في 25 يوليو 1896 - وكانت قد أجرت معه مقابلة صحفية العام الماضي - لم تعترف موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنه أكبر معمر في العالم نظرا لعدم وجود توثيق رسمي لتاريخ مولده.

ولم يتزوج خاراميو من قبل ولا يعرف له أقرباء على قيد الحياة.

هذا المحتوى من

Asha
تشيلي أكبر معمر في العالم مدينة سان خوسيه وفاة شخص
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