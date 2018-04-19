الجيش اليمني يسيطر على مواقع عسكرية إثر معارك مع الحوثيين في تعز

صنعاء (د ب أ)

سيطرت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، على مواقع عسكرية جديدة، إثر معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، في محافظة تعز 275 كيلومترا جنوب صنعاء.

وذكر مصدر عسكري، وهو ضابط في الجيش الوطني اليمني في تعز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "أن قوات الجيش شنت عملية هجومية ضد الحوثيين، في منطقة الكدحة، غربي تعز، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع".

وأفاد المصدر بأن " قتلى وجرحى من مسلحي الحوثي سقطوا في المعارك، مع سقوط آخرين في قائمة الأسر" دون ذكر رقم محدد.

وأوضح أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى مساء اليوم "وسط تقدم لقوات الجيش".

وتشهد عدة محافظات يمنية، من بينها تعز، مواجهات عنيفة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بين قوات الجيش اليمني، المسنودة بطيران التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي من جانب آخر، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وجعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات.جماعة أنصار الله