القوات السورية تحاصر بلدة في القلمون

دمشق (د ب أ)

فرضت القوات الحكومية السورية الحصار على مدينة الرحيبة، أبرز بلدات القلمون الشرقي الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة، وقامت بعض فصائل المعارضة بتسليم اسلحتها الثقيلة للجيش السوري .

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الجيش السوري فرض حصارًا على بلدة الرحيبة 50 كم شمال شرق العاصمة دمشق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 70 الف شخص، وأن مفاوضات تجري عبر وجهاء من البلدة للتوصل الى تسوية مع المسلحين".

وأكد المصدر أن "الجيش السوري والقوات الرديفة تواصل عملياتها في منطقة القلمون الشرقي".

الى ذلك نقلت مصادر اعلامية مقربة من القوات الحكومية لـ (د ب أ) أن القوات الحكومية تتواصل مع وجهاء في منطقة القلمون بوساطة روسية؛ لإنجاز تسوية مع المسلحين المتواجدين في بلدات القلمون، تقضي بنقلهم الى الشمال السوري، قسم الى مدينة ادلب، والقسم الاخر الى مدينة جرابلس على الحدود السورية التركية بريف حلب الشمالي الشرقي.

واوضح المصدر في حال تمت الامور وفق المخطط لها سيكون من المقرر ان يتم يوم غد تسليم الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية، تمهيدا لتطبيق الاتفاق وتسوية أوضاع من يرغب من المسلحين، وقد سلمت بعض الفصائل المسلحة الجيش السوري 5 مدرعات من بينها دبابة وعربة "بي ام بي" وثلاث اليات تحمل رشاشات ثقيلة.