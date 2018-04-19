سوري يسلم نفسه للشرطة الألمانية على خلفية اعتداء معاد للسامية في برلين

برلين (د ب أ)

بعد يومين من وقوع اعتداء معاد للسامية على شاب إسرائيلي ورفيقه في العاصمة الألمانية برلين، سلم المشتبه فيه المزعوم نفسه للشرطة اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم الشرطة، لإن الشاب المشتبه به 19 عامًا، سلم نفسه لدى المكتب المحلي لمكافحة الجرائم بالعاصمة برلين قرابة الساعة 30ر12 (بالتوقيت المحلي) اليوم، مضيفا أنه كان برفقة محاميه.

وبحسب الشرطة، ينحدر الجاني المزعوم من سوريا، ولكن ليس معروفا منذ متى يعيش في ألمانيا وفي أي مكان يعيش.

ولم تتوافر معلومات عن رفيقيه اللذين كانا معه خلال الاعتداء.

يشار إلى أن الشاب الإسرائيلي، الذي لا يعتنق الديانة اليهودية - بحسب تصريحاته - وصديقه الألماني، تعرضا للسباب أول أمس الثلاثاء في حي "برنتسلاور برج" ببرلين.

وكان كلاهما يرتديان القبعة اليهودية التقليدية (كيباه)، وتمت مهاجمتهما من جانب مجموعة تتحدث اللغة العربية وسبهما بألفاظ معادية للسامية، وقام واحد من المجموعة الناطقة بالعربية بضرب الشاب الإسرائيلي بحزام وحاول أيضا ضربه بزجاجة، ثم فر بصحبة رفيقيه. وكان المعتدى عليه قد قام بتصوير الاعتداء بنفسه بهاتفه الجوال.