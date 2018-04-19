غارات عراقية "مميتة" على داعش في سوريا

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، أن قواتها الجوية شنت غارات جوية "مميتة" على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي بأن الضربات نفذت "من جهة حدود العراق".

وأوضح متحدث باسم الجيش العراقي أن الضربات الجوية التي نفذها العراق على مواقع داعش في سوريا نفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية.

ونقلت رويترز عن العميد يحيى رسول إن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16، للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات.