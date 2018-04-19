السعودية: جدل فقهي حول خلع النقاب.. ومسئولة تظهر بدونه لأول مرة

كتبت- رنا أسامة:

أثار المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية، سليمان العيدي، جدلًا واسعًا حول إمكانية خلع النقاب في السعودية، بعد أن صرّح بأن جميع أئمة وفقهاء الأحناف أفتوا بجواز كشف المرأة لوجهها.

وأكّد العيدي، خلال استضافته ببرنامج "الراصد " على قناة الإخبارية السعودية، الثلاثاء، أن الفقهاء الأحناف أجازوا كشف المرأة لوجهها في الطائرات وفي السفن وفي كل مكان، ليُشعِل فتيل اللغط الدائر حول الأمر بين من يرى في غطاء الوجه "إلزامًا واجبًا"، وآخرين يرون أن كشفه "أمر مباح".

قبل أيام من تصريح العيدي، ظهرت وكيلة وزارة التعليم لتعليم البنات، هيا العواد، بدون نقاب للمرة الأولى، خلال مشاركتها في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم في السعودية، لتُثير تضاربًا في ردود الفعل بين داعمين يرون في الخطوة دليلًا على اتساقها وصدقها مع ذاتها، مقابل انتقادات لاذعة تعتبر أنها خالفت الشرع.

كتب المستشار الإعلامي والتربوي، الدكتور سعود المصيبيح، عبر تويتر: "أحيي الدكتورة هيا العواد وكيلة وزارة التعليم التي أخذت بالراجح من أقوال العلماء في كشف الوجه، وأُثني على صدقها مع ذاتها وإخلاصها لدينها ووطنها؛ فقد اتبعت ما تراه الحق دون النظر إلى ما قد تتعرض مِن بعضهم".

‏في المقابل، اتهم حساب "ملتقى المعلمين والمعلمات" على تويتر، العواد، بأنها دشّنت حسابًا تابع لوزارة التعليم باسم "وكالة التعليم/ بنات"، يُعيد تغريدات لآراء شخصية عن الحجاب الشرعي، ما اعتبره "أمرا غير مِهني".

يُمثّل كشف المرأة السعودية لوجهها محل خلاف فقهي قديم بين المذاهب الأربعة، لكن لم يقل أحد بتحريمه لأنه لا يستطيع أن يأتي بالدليل الصريح الذي هو مناط الحكم والتشريع، وإنما هو اجتهاد غلبت عليه مصالح ومقاصد شرعية أخرى.

في فبراير الماضي، أثار عضو هيئة كبار العلماء الدينية السعودية، عبدالله المطلق، جدلًا بعد أن رد على سؤال عن حكم الشرع في ارتداء النساء للعباءة، قائلًا "لا نلزم الناس بالعباءة، فالعباءة هي الستر... إذا سترت المرأة نفسها سواء كانت بعباءة على الرأس أو الكتف أو بغير ذلك فالحمد لله، المقصود الستر".

وأضاف في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة": "مع أن أكثر من 90% من النساء الملتزمات بالعالم الإسلامي لا يرتدين العباءة ولا يعرفن العباءة، ونحن نراهم في مكة والمدينة نساء ملتزمات من حفظة القرآن ومن الداعيات إلى الله، ولهذا لا نلزم الناس بالعباءة".

وترتدي كثير من نساء المملكة النقاب، لكن الآراء الشرعية تجاهه تختلف باختلاف العلماء المنقسمين بشأن القضية، ما ينعكس على الدوام على سكان أكبر بلد خليجي متمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية، بحيث تختلف مواقفهم من الحوادث التي تتعرض لها النساء بسبب النقاب.

في ديسمبر 2017، تراجعت المحكمة العُليا بالرياض عن شرط ارتداء النساء اللائي يرغبن في دخول المحكمة بالنقاب، واكتفت بشرط المحافظة على الحجاب الشرعي؛ إذ استبدلت المحكمة تعميمًا سبق أن علّقته على واجهتها بتعميم آخر أُزيل منه شرط "غطاء الوجه"، فيما وصفته وسائل إعلام محليه بأنه "انتصار جديد للسعوديات داخل المملكة".

وفي 29 نوفمبر، تداول ناشطون سعوديون قضية حجاب المرأة على موقع تويتر ما أثار جدلًا واسعًا بين المغردين في المملكة.

بدأ الأمر بعد أن أطلق الناشط السعودي خالد الفيفي دعوة للمشاركة في هاشتاج #الحجاب_عفاف_وستر_للمراه، ردًا ردا على ما وصفها بـ"الحملة الشرسة التي تشن على الحجاب و دعوات التغريب"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وانقسم المغردون إلى فريقين، رأى الأول أن العفة محلها القلب وليس فوق الجسد والستر هو ستر عورة الجسد فقط، والعفة والستر لا علاقة لهما بالحجاب وأن المرأة العفيفة ستظل هكذا بالحجاب أو بدونه على حد قولهم. فيما اعتبر الآخر أن الحجاب عفة وثقافة ورُقي، وأنه حياء وغيرة وحراسة شرعية لحفظ الأعراض ودفع أسباب الريبة والفساد على حد قولهم.

وبينما كان الجدل محتدمًا بين الفريقين، أطلقت ناشطات سعوديات هاشتاج #النقاب_وصمه_عار ضمن تغريدات رافضة للنقاب معتبرات أنه لا يمت للدين بصلة، إنما هو تدخل بالحرية الشخصية، ومعتبرات أن المجتمع الذي يرغم أفراده على لباس معين ويربطه بقيمة اجتماعية فهو مجتمع فارغ فكريًا.

ويُعد السماح للسعوديات بدخول المحكمة أبرز التغيرات الاجتماعية التي تشهدها نساء المملكة، بعد أن سُمِح لهن بقيادة السيارات، والدخول في مجال الإفتاء، والمشاركة في احتفالات العيد الوطني، وتعلّم التربية البدنية في المدارسk وكذلك دخول الملاعب الرياضية (الاستادات).