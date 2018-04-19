القوات العراقية تقصف "فلول داعش" على الحدود السورية

كتبت – إيمان محمود

نفذت القوات الجوية العراقية، ضربات جوية مميتة ضد مواقع بقايا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا من جهة حدود العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية –في بيان له- إن الجيش العراقي يلاحق عصابات داعش في الأراضي السورية لما يشكله هؤلاء من خطر على الأراضي العراقي.

وأضاف البيان "قواتنا ومقاتلينا الأبطال ومن خلال ملاحقتهم للعصابات الإرهابية انقذوا الكثير من الأرواح و احبطوا خطط داعش، وذلك بتفكيك آلة موتهم الإرهابية.

وأكد البيان أن الضربات العراقية من شأنها أن تساعد في تسريع القضاء على عصابات داعش في المنطقة بعد أن تم القضاء عليهم عسكريًا في الأراضي العراقية.