زيادة متوقعة في راتب المستشارة ميركل والسبب؟

بون (ألمانيا) – (دويتشه فيله):

يبدو أن فوائد المفاوضات حول زيادة الرواتب في القطاع العام بألمانيا، ستصل أيضا للمستشارة ميركل ووزراء حكومتها. وفي حال تنفيذ هذه الإجراءات سيصل راتب المستشارة لرقم غير مسبوق.

خبر مفرح للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أيضا، التي من الممكن أن تحصل قريبا على زيادة في راتبها بنسبة 7.5 بالمئة، بحلول عام 2020.

ويرجع سبب هذه الزيادة إلى نتيجة المفاوضات حول زيادة الرواتب في القطاع العام، والتي تشمل أيضا رواتب موظفي الحكومة الألمانية وبالتالي تنطبق على ميركل ووزراء الحكومة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار.

وفي حال تم تنفيذ هذه الإجراءات، سيتجاوز راتب المستشارة حاجز الـ 20 ألف يورو، للمرة الأولى.

ووفقا للإجراءات المقترحة، فإن أعضاء الحكومة سيتمكنوا من الحصول على زيادة في الرواتب بنسبة 3.16 بأثر رجعي، بحلول مطلع مارس 2019، بالإضافة إلى زيادة أخرى بنسبة 3.09 بحلول مطلع أبريل 2019، تليها زيادة أخيرة بنسبة 1.06 بحلول مطلع مارس 2020.