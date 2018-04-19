مصدر روسي: أمريكا تؤسس دولة تضم المسلحين في جنوب سوريا

كتب حاتم صدقي

قال مصدر دبلوماسي عسكري، اليوم، إن مسلحي "النصرة" و"الجيش السوري الحر"، يوسعون من سيطرتهم على الأراضي الواقعة تحت هيمنتهم في جنوب سوريا، لإنشاء حكم ذاتي برعاية أمريكية.

وأضاف أن المسلحين يخططون لشن هجوم منسق على القوات الحكومية في جميع المحافظات الجنوبية الثلاث، لتخدم مزاعمهم بأن القوات الحكومية تنتهك نظام تخفيف حدة التصعيد، فضلا عن اتهامها بعمل استفزازي باستخدام "السلاح الكيميائي"، متابعا أن القوات الأمريكية لا تحارب المسلحين بل تزود المناطق الخاضعة لسيطرتهم بالمساعدات الإنسانية.

وفي تصريح لموقع "سبوتنك" الروسي، أكد أن الوضع توتر بشكل خطير خلال الأسابيع الأخيرة، وخلافا لتصريحات الأمريكيين، الدور الرئيس في وادي نهر اليرموك لا يلعبه فقط "الجيش السوري الحر"، ولكن أيضا "جبهة النصرة" وعصابات داعش، ويتخذ المسلحون خطوات نشطة لتوسيع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وفي سياق متصل أعلن المصدر الدبلوماسي، أن روسيا تبلغ الولايات المتحدة والأردن بشكل منتظم عن هجمات المسلحين على القوات الحكومية في جنوب سوريا، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وكان الغرب قد اتهم دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية، وفندت موسكو من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على مدينة دوما في ضواحي العاصمة السورية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الهدف من هذه المزاعم الغربية، هو حماية الإرهابيين، وتبرير توجيه ضربة عسكرية من الخارج. ونفذت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في وقت مبكر من يوم السبت الماضي، هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، وفق مزاعم أنها تستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية.