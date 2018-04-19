عروض عسكرية في إسرائيل بمناسبة يوم "الاستقلال"

تل أبيب - (د ب أ):

تشهد عدد من المدن في إسرائيل اليوم الخميس عروضا جوية في إطار الاحتفالات بالذكرى السبعين ليوم "الاستقلال".

وحلقت العشرات من الطائرات الحربية والمروحيات الهجومية فوق مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس. ومن المتوقع أن تحلق الطائرات فوق مئة مدينة وتجمع سكني خلال اليوم.

وتشمل العروض استعراضا جويا خاصا على طول الساحل، حيث ستشارك البحرية الإسرائيلية في العروض العسكرية بأسطول من قطعها البحرية.

وللمرة الأولى في احتفالات "استقلال إسرائيل" تشارك طائرات أجنبية في العرض الجوي السنوي: حيث تشارك فرق من كل من النمسا وبريطانيا وكندا واليونان وإيطاليا وبولندا.

وكان جزء رئيسي من فعاليات الاحتفالات قد جرى أمس حيث أقيمت فعالية في "جبل هرتسل" بالقدس. وأحيت إسرائيل أمس ذكرى قتلاها في المعارك والحروب. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته في المراسم أمس :"دولتنا ستبقى على قيد الحياة حتى بعد 7000 عام من اليوم، وجميعنا - يهود ودروز ومسيحيون ومسلمون وبدو وشركس, نقف صفا واحدا في وجه المتطرفين الإرهابيين الذين يهددون بتدميرنا"

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تأسست في 14 أيار/مايو من عام 1948، إلا أنها تحتفل وفق التقويم العبري الذي يعني الاحتفال في 18 أبريل في التقويم الغربي.