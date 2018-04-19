 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى تزور سول وطوكيو الأسبوع المقبل

09:42 ص الخميس 19 أبريل 2018
دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى تزور سول وطوكيو الأسبوع المقبل

واشنطن - (د ب أ):

تزور دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى كوريا الجنوبية واليابان الأسبوع المقبل، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأفاد البيان بأن القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، سوزان ثورنتون، سوف تزور طوكيو في الفترة من 22 إلى 24 أبريل، ثم تزور سول من 24 إلى 27 نيسان/أبريل الجاري.

وخلال زيارتها، سوف تؤكد ثورنتون مجددا التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في شمال شرق آسيا، بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بقضايا ذات أهمية من أجل الحفاظ على الأمن والرخاء في المنطقة.

وأضاف البيان أن الدبلوماسية الأمريكية سوف تناقش أيضا التعاون في منطقة المحيط الهندي-الهادئ والتنسيق الوثيق المستمر فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

دبلوماسية أمريكية طوكيو كوريا الجنوبية وزارة الخارجية الأمريكية

الخبر التالى:

تايوان: التدريبات العسكرية الصينية ستزيد التوتر الإقليمي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان