دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى تزور سول وطوكيو الأسبوع المقبل

واشنطن - (د ب أ):

تزور دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى كوريا الجنوبية واليابان الأسبوع المقبل، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأفاد البيان بأن القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، سوزان ثورنتون، سوف تزور طوكيو في الفترة من 22 إلى 24 أبريل، ثم تزور سول من 24 إلى 27 نيسان/أبريل الجاري.

وخلال زيارتها، سوف تؤكد ثورنتون مجددا التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في شمال شرق آسيا، بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بقضايا ذات أهمية من أجل الحفاظ على الأمن والرخاء في المنطقة.

وأضاف البيان أن الدبلوماسية الأمريكية سوف تناقش أيضا التعاون في منطقة المحيط الهندي-الهادئ والتنسيق الوثيق المستمر فيما يتعلق بكوريا الشمالية.