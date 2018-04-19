الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على الصيادين الفلسطينيين ويلاحقهم ببحر شمال غزة

غزة (أ ش أ):

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية صباح اليوم /الخميس/ النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الزوارق الحربية لاحقت مراكب الصيادين وأجبرتها على التراجع نحو الشاطئ.

وتتعمد بحرية الاحتلال حسب هذه المصادر بشكل شبه يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة باعتقالهم وإطلاق النار عليهم ، والاستيلاء على مراكبهم وإعطاب شباك صيدهم.