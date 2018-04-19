البنتاجون ينفي وجود أي اتجاه لخفض القوات الأمريكية في سوريا

واشنطن (أ ش أ):

نفى المتحدث باسم البنتاجون إيريك باهون اليوم الخميس أن يكون لدى البنتاجون أي اتجاه لخفض عدد القوات الأمريكية في سوريا والمقدر عددها بنحو 2000 جندي ، معتبرا أن مهمة هذه القوات لم تنته بعد.

وقال باهون وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية إن مراجعة توزيع القوات الأمريكية و إعادة نشرها و تمركزها وفقا لمتطلبات الواقع الميداني أمر روتيني تجريه أي قيادة قتالية خصوصا مع انحسار المعارك ضد تنظيم "داعش".

واقترح قادة البنتاجون على الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، زيادة حجم القوات الأمريكية في سوريا بدلا من التفكير في الانسحاب منها ، نظرا لتعقيدات الوضع هناك.