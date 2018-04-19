نائب ميركل يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

واشنطن (د ب أ):

من المقرر أن يلتقي نائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس بمايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن بعد ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

ويعتزم شولتس الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية، التأكيد خلال اللقاء على أهمية التجارة الحرة.

ومن المنتظر أن يستمر اللقاء في البيت الأبيض نصف ساعة.

وقال شولتس مشيرا للقاء إن الولايات المتحدة "شريك هام لبلدنا وتمثل الشراكة الأوروبية الأمريكية أحد أركان سياستنا الخارجية".

وأكد شولتس أنه يتطلع لتبادل الرأي مع نائب الرئيس الأمريكي.

ويتواجد شولتس حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور الاجتماع الفصلي لصندوق النقد الدولي هناك.

يشار إلى أن المهلة التي استثنيت فيها أوروبا من الجمارك التي رفعتها الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والفولاذ ستنتهي في الأول من أيار/مايو المقبل وأن الصين لم تستثن من هذه الزيادات.

وتعتزم المستشارة الألمانية مقابلة ترامب في واشنطن في السابع والعشرين من نيسان/أبريل الجاري.

وهناك مخاوف من اندلاع حرب تجارية تتمثل في موجة من الضرائب الجديد لحماية الشركات الوطنية من المنافسة الخارجية.

وفي الوقت ذاته يمكن أن ذلك إلى ضياع أسواق لتصريف المنتجات في دول أخرى وما يعنيه ذلك من تهديد فرص للعمل.

ومن غير المستبعد أن يتطرق لقاء نائب المستشارة الألمانية بنائب الرئيس الأمريكي للصراع في سورية حيث أدت الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمنشآت كيماوية في سورية لتوتر العلاقات أكثر بين أمريكا وروسيا التي تعتبر الحليف الأقرب للنظام السوري.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مؤخرا أن بلاده "يمكن أن تقوم بدور لفتح نافذة الحوار مع روسيا".