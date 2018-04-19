المرصد السوري: غارات تستهدف مواقع لـ"داعش" بين محافظتي الحسكة و دير الزور

لندن (أ ش أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، اليوم الخميس بتعرض مواقع يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الريفية بين محافظتي الحسكة و دير الزور السوريتين عند الحدود مع العراق لقصف جوي ، يعتقد أن طائرات التحالف شنته عليهم، حسب المرصد.

وقال المرصد وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية إن عملية تبادل للأسرى جرت بين قوات سوريا الديموقراطية (المدعومة من الولايات المتحدة ) و مسلحي داعش في دير الزور الشرقي أفرج بموجبها التنظيم عن 20 أسيرا من قوات سوريا الديموقراطية، فيما أطلق التنظيم سراح عدد مماثل.

وأضاف المرصد أن الطرفين يستعدان لإجراء عمليات تفاوض جديدة لإطلاق سراح المزيد من الأسرى.