محكمة ألمانية تصدر حكما اليوم بحق فتاة متعاطفة مع داعش طعنت شرطيا

كارلسروه (د ب أ):

من المقرر أن تصدر محكمة ألمانية عليا اليوم الخميس حكما في الاستئناف الذي تقدمت به مراهقة متعاطفة مع داعش، أدينت بطعن ضابط شرطة قبل عامين، فيما يعتبر أول هجوم إرهابي ينفذه تنظيم داعش في ألمانيا.

وكانت "صفية إس" تبلغ من العمر 15 عامًا عندما طعنت شرطيا في الرقبة بسكين في محطة القطار الرئيسية في هانوفر في 26 شباط/فبراير 2016. وأصيب الشرطي/ 34 عامًا/ بجروح خطيرة لكنه نجا.

وبينما اعتذرت صفية ،كمتها ، حُكم عليها بالسجن ست سنوات العام الماضي بتهمة الشروع في القتل ، مما تسبب في ضرر بدني، فضلا عن اتهامها يدعم منظمة إرهابية أجنبية.

كما صدر حكم على سوري ألماني ، /آن 21 عاماً /،ً بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة لعدم إبلاغه بأن الهجوم كان مخططاً له.