ترامب: لن نعود إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ إلا بعد تقديم عرض مناسب

واشنطن (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستنضم مجددا إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ إذا تم تقديم عرض مناسب لها.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في منتجع مار آلاجو بفلوريدا: "لا أريد العودة إلى تي بي بي (تلك الاتفاقية)، لكن إذا عرضوا علينا اتفاقا لا استطيع أن أرفضه نيابة عن الولايات المتحدة، فسأفعل ذلك".

ونفى صحة بعض التقارير الإخبارية التي تحدثت عن أن الولايات المتحدة تعيد التفاوض للانضمام إلى الاتفاقية.

وقال السيناتور الأمريكي بن ساس للصحفيين الأسبوع الماضي إن الرئيس وجه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر للتفاوض بشأن إعادة انضمام الولايات المتحدة للاتفاقية.

وأعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاقية التي تضم 12 دولة، بعد وقت قصير من توليه منصبه العام الماضي.