اجتماع للحزب الحاكم في كوريا الشمالية غدا لاتخاذ قرارات بشأن قضايا رئيسية

سول (د ب أ):

تعقد اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية جلسة عامة غدا الجمعة "لاتخاذ قرارات بشأن القضايا السياسية الرئيسية العاجلة في فترة تاريخية مهمة"، حسبما ذكرت الدولة الشيوعية اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، إن المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري اتخذ قرارا بعقد الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية السابعة لحزب العمال الكوري في 20 أبريل "من أجل مناقشة القضايا السياسية العامة لمرحلة جديدة واتخاذ قرارات بشأنها تماشيا مع ما تستوجبه الفترة التاريخية المهمة للثورة الكورية النامية"، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

ولم يحدد التقرير القضايا السياسية، لكن اجتماع اللجنة يأتي قبل اجتماع مقرر بين الزعيم كيم جونج-أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في السابع والعشرين من الشهر الجاري، ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق.