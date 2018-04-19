محام: تسوية لتمكين عارضة بمجلة "بلاي بوي" من مناقشة علاقتها مع ترامب

واشنطن (د ب أ):

ذكر محامي العارضة السابقة في مجلة "بلاي بوي" كارين ماكدوجال، أنها أصبحت لديها الحرية الآن في مناقشة علاقتها المزعومة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك بعد تسوية مع صحيفة "ناشيونال إنكوايرار" التي كانت قد وقعت عقدا مع ماكدوجال للحصول على الحق الحصري في نشر قصتها المزعومة مع ترامب، مقابل منحها 150 ألف دولار.

وقال المحامي بيتر ستريس، الأربعاء، إنه تم التوصل إلى تسوية مع الصحيفة بشكل جعل ماكدوجال حرة في نشر قصتها وقتما شاءت.

وكانت ماكدوجال قالت إنها التقت بترامب في قصر بلاي بوي في لوس أنجليس في يونيو 2006، وأقامت علاقة معه على مدار تسعة أشهر بعد ذلك، وهو ما نفاه ترامب.

يأتي هذا بينما يواجه ترامب بالفعل جدلا أثارته الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي قالت إنها أقامت علاقة مع ترامب عام 2006، وهو ما نفاه ترامب أيضا.