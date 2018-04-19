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ترامب يقول إنه سيغادر الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية ما لم يكن مثمرا

02:53 ص الخميس 19 أبريل 2018
ترامب يقول إنه سيغادر الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية ما لم يكن مثمرا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيغادر اجتماعه المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "ما لم يكن مثمرا".

وأضاف أنه حتى قبل الاجتماع "إذا رأت الولايات المتحدة أن اللقاء لن يكون ناجحا فلن نعقده".

وذكر ترامب أن العلاقات مع كوريا الشمالية "قطعت شوطا طويلا" بمساعدة دول أخرى لاسيما الصين.

وقال ترامب في كلمة له من منتجعه في مار آلاجو بولاية فلوريدا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "لم نكن أبدا في موقف مثل هذا مع هذا النظام سواء كان مع الأب أو الجد أو الابن"، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية ووالده وجده.

دونالد ترامب كوريا الشمالية كيم جونج أون

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