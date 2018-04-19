كوبا تنتقد قرار كندا بسحب أسر دبلوماسييها في هافانا بسبب "مشكلات صحية"

هافانا (د ب أ):

انتقدت كوبا أمس الأربعاء قرار كندا بسحب عائلات دبلوماسييها في هافانا بسبب "مشكلات صحية غير عادية".

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تحترم الحكومة الكوبية القرار الذي اتخذته الحكومة الكندية لكنها ترى أنه يفتقر إلى المبرر".

وأعلنت إدارة الشؤون العالمية الكندية، المعنية بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية للبلاد، أمس الأول الثلاثاء أنه بينما لا توجد حالات جديدة للإصابة بتلك الاعراض المرضية "غير العادية" منذ النصف الثاني من العام الماضي، أبلغت أسر الدبلوماسيين العائدين إلى كندا عن أعراض من بينها الدوار والصداع وعدم القدرة على التركيز.

وأضافت أنه في بعض الحالات كانت الأعراض "أقل حدة".

وقالت وزارة الخارجية في هافانا إنه لا يوجد "أدنى دليل يشرح المشكلات الصحية التي أبلغ عنها الدبلوماسيون الكنديون ولا مؤشرات على وقوع هجوم أو أي نوع من الحوادث على الأراضي الكوبية".

ودعت كوبا أطباء من البلدين إلى تبادل المعلومات حول المتضررين، وقالت إنها "ستواصل العمل بشكل بناء مع الحكومة الكندية".

وبدأ دبلوماسيون أمريكيون في كوبا بالإبلاغ عن أعراض غامضة مماثلة في عام 2016، وورد أن واشنطن بدأت بالتحقيق في إمكانية استهدافها بأجهزة موجات فوق الصوتية.