أهم التصريحات في 24 ساعة: حفتر "حي" في باريس

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات باريس، وأشاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالرئيس السوري بشار الأسد بعد تعرض سوريا للضربة ثلاثية من بريطانيا وأمريكا وفرنسا، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس الشهر المقبل.