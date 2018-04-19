وزارة الخزانة الأمريكية تدرج مواطناً سورياً على قوائم الإرهاب

واشنطن - أ ش أ:

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء مواطنا سوريا يدعى ناصيف بركات ومنظمة يديرها على قوائم الإرهاب.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الحرة ) الأمريكية - إن منظمة بركات - مقرها مدينة حمص السورية - ضالعة في تسهيل عمليات تهريب لبنانيين وسوريين إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر الحدود الجنوبية الغربية مقابل 20 ألف دولار عن كل فرد، مستخدمة سبل سفر مختلفة ووثائق مزورة

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنظمة سهلت منذ العام 2013 تهريب مئات من الأفراد إلى الولايات المتحدة.