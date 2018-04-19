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الإعلام الأمني العراقي ينفي سقوط قرية في الموصل بيد "داعش"

12:17 ص الخميس 19 أبريل 2018
الإعلام الأمني العراقي ينفي سقوط قرية في الموصل بيد "داعش"

ارشيفية

بغداد - أ ش أ:

نفى مركز الاعلام الأمني العراقي سقوط قرية في مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للمركز الأمني قوله إن "ما نشرته احدى القنوات الفضائية عن سقوط قرية علم لوك في الموصل بيد عصابات داعش الارهابية، عار عن الصحة ".

وجدد المركز الدعوة الى "وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومات ومعرفة الحقيقة من الجهات الرسمية".

يذكر أن عددا من وسائل الاعلام تناقلت اليوم خبرا تضمن أن تنظيم "داعش" الإرهابي سيطر على قرية علم لوك في الموصل بعد الاشتباك مع القوات الأمنية .

هذا المحتوى من

Asha
مركز الاعلام الأمني تنظيم داعش العراق الإرهاب

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