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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين شمال اليمن

12:15 ص الخميس 19 أبريل 2018
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين شمال اليمن

أرشيفية

عدن - أ ش أ:

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للانقلابيين الحوثيين في محافظة حجة شمال اليمن.

وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن وحدة الاستطلاع والرصد بالمنطقة العسكرية، رصدت طائرة استطلاع معادية جنوب مدينة ميدي، تستخدم لغرض تصوير مواقع الجيش اليمني ونطاق تواجده.

وأضاف البيان أن قوات الجيش اليمني تمكنت من إسقاط الطائرة.

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