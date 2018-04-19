الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين شمال اليمن

عدن - أ ش أ:

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للانقلابيين الحوثيين في محافظة حجة شمال اليمن.

وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن وحدة الاستطلاع والرصد بالمنطقة العسكرية، رصدت طائرة استطلاع معادية جنوب مدينة ميدي، تستخدم لغرض تصوير مواقع الجيش اليمني ونطاق تواجده.

وأضاف البيان أن قوات الجيش اليمني تمكنت من إسقاط الطائرة.