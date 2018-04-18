إلقاء القبض على مشتبه بهم بمحاولة اغتيال رئيس أركان قوات حفتر في ليبيا

القاهرة - (مصراوى):

أعلنت ​وزارة الداخلية​ الليبية عن "إلقاء القبض على مشتبه بهم في محاولة اغتيال الفريق عبد الرازق الناطوري، رئيس أركان ​القوات​ المدعومة من ​مجلس النواب​، التي يقودها ​خليفة حفتر​"، مشيرةً إلى أن "الحادث "أسفر عن مقتل الشاب عبد الله إبراهيم أحمد، وهو سوري الجنسية، تزامن مروره بمكان الانفجار إضافة إلى إصابة فرج سالم العبدلي (شرطي)، وعدي خالد الورفلي، وأحمد عكاشة صالح.

وكانت قد أفادت وسائل إعلامية ليبية عن "نجاة رئيس أركان قوات حفتر الليبية عبد الرزاق الناظوري من محاولة اغتيال في​بنغازي​".