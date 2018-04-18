منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: غاز اعصاب واحد اُستخدم في الهجوم على سكريبال

أمستردام (د ب أ)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم الأربعاء، أنه تم استخدام غاز أعصاب واحد فقط في الهجوم على الجاسوس الروسي السابق سيرجى سكريبال، ما يتناقض مع مزاعم روسية بأنه تم العثور على آثار غاز أعصاب ثان.

وأكد مدير المنظمة أحمد أوزومجو، أن سكريبال وابنته يوليا جرى تسميمهما بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وقال أوزومجو: "لم يتعرف المختبر على أي مواد كيميائية أخرى".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، زعم في وقت سابق أن الاختبارات المعملية التي أجريت في سويسرا وجدت آثار غاز أعصاب غربي يعرف باسم "بي زد".

كانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بأنها وراء الهجوم الذي نفته الأخيرة، وتبادلت الدولتان طرد دبلوماسيين.

وفي تحديث لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قالت مندوبة بريطانيا للأمم المتحدة، كارين بيرس، إنها تعتقد أن روسيا "على دراية تامة" بهذا الإجراء وشككت في دافع لافروف في تسببه فيما أسمته "تشويشا".

وأضافت بيرس أن سلوك موسكو قوض مصداقية البلاد، مستشهدة بنظريات بديلة طرحتها روسيا، بما في ذلك أن الحكومة البريطانية خدّرت يوليا سكريبال، لتدخل في غيبوبة ثم حقنتها بالسموم.

وتابعت بيرس قائلة: "قد يحدث هذا النوع من الأشياء في روسيا. لكنه لا يحدث ولن يحدث في المملكة المتحدة".