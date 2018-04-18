الخارجية الفرنسية: "حفتر" يتلقى العلاج وحالته الصحية أفضل

(مصراوي):

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة باريس، وأن حالته أفضل.

ونقلت قناة العربية السعودية عن إذاعة فرنسا الدولية، تصريحات وزير الخارجية التي تمثل أول إعلان رسمي فرنسي عن الوضع الصحي للمشير خليفة حفتر.

وقال لودريان أمام لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الفرنسي إن حفتر يتلقى العلاج بمستشفى عسكري في باريس وحالته أفضل، ولم يدلِ بتفاصيل أخرى.

وانتشرت أنباء عن إصابة حفتر بجلطة دماغية، وأنه في وضع صحي سيئ بمستشفى في العاصمة باريس، كما أشارت تقارير أخرى إلى أنه لن يكون قادرًا على تأدية مهامه وهو ما شجّع على التكهنات بشأن قيادة الجيش الليبي من بعده.

وتعرض رئيس أركان الجيش عبدالرزاق الناظوري لمحاولة اغتيال فاشلة في مدينة بنغازي الليبية اليوم الأربعاء، واعتبرها الناظوري بعد نجاته أنها محاولة "خسيسة". وصرح أيضًا بأنهم في الجيش الليبي ينتظرون عودة حفتر خلال يوم أو اثنين دون تحديد تفاصيل عن مكان وجوده.