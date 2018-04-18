المعارضة السورية تتهم الحكومة وروسيا بعرقلة مهام فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

دمشق (د ب أ)

اتهمت مصادر في المعارضة السورية، كلًا من الحكومة برئاسة بشار الأسد وروسيا، بعرقلة وصول فريق مفتشي الاسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما.

وكان من المقرر أن يدخل الفريق دوما يوم السبت الماضي.

وشهدت مدينة دوما شرق العاصمة السورية دمشق اليوم، عدة انفجارات نفذتها القوات الحكومية السورية في المنطقة التي سيزورها مفتشو منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

واتهمت مصادر في المعارضة السورية "روسيا والنظام السوري بأنه يقوم بعرقلة وصول فريق مفتشي الاسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما، والتي كان من المقرر أن يدخلها الفريق يوم السبت الماضي".

وأكد مصدر من المعارضة السورية أن " القوات الحكومية جمعت مئات الالغام وفجرتها اليوم الاربعاء في الموقع الذي حدثت به الضربة الكيميائية".

وأضاف المصدر " سبق أن تم تفجير سيارتين مفخختين يوم الاثنين الماضي في تلك المنطقة ايضاً بهدف طمس معالم الضربة الكيميائية ".

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو إن فريق الأمم المتحدة، الذي كان يتأهب للقيام بعملية تأمين موقع كان قد شهد هجوما بالأسلحة الكيميائية في سورية ، تعرض لإطلاق نار.

وصل فريق التفتيش التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق يوم السبت بهدف التحقيق في هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية في السابع من أبريل الجاري، خلف أكثر من 40 قتيلا مدنيا في بلدة دوما وهي بلدة كانت المعارضة تسيطر عليها سابقا وهي قريبة من دمشق.

وتأجل وصول وفد فريق مفتشي الاسلحة الكيميائية الى مدينة دوما بعد إعلان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تعرض الفريق الامني للأمم المتحدة لإطلاق نيران في دوما.