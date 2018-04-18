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روسيا تقترح إجراء تعديلات على قائمة المواد الكيميائية المحظورة دوليًا

08:29 م الأربعاء 18 أبريل 2018
روسيا تقترح إجراء تعديلات على قائمة المواد الكيميائية المحظورة دوليًا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لاهاي - (أ ش أ)

اقترحت روسيا على منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، وضع تعديلات على قائمة المواد الكيميائية المدرجة في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وجاء في وثيقة قدمها وفد روسيا أثناء جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية إنه "نظرا لعدد كبير من المنشورات العلمية عن المواد الكيميائية السامة، التي صدرت في الأعوام الـ 20 الأخيرة، التي تشكل خطرا على أهداف المعاهدة حول الأسلحة الكيميائية، توصي روسيا الاتحادية أنه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه "على مدير الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضع وتقديم مشروع قرار للمجلس التنفيذي في الجلسة المقبلة، يسمح بوضع تعديلات على مرفق (المعاهدة) يضمن قائمة المواد الكيميائية، وذلك وفقا للفقرة 5 من المادة 15 للمعاهدة".

وتعقد اليوم في لاهاي - بمبادرة من لندن - جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكرسة لتقرير المنظمة حول قضية "تسميم" العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد قدمت - في 12 أبريل الماضي - تقريرا حول نتائج التحقيق في تسميم سكريبال بمدينة سالزبوري.

وأكدت المنظمة صحة الاستنتاجات البريطانية بخصوص نوع المادة السامة، إلا أنها لم تحدد مصدر المادة التي سمم بها سيرجي سكريبال.

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