مسؤول روسي: أية قيود بريطانية على "آر تي" سنرد بمثلها على "بي بي سي"

موسكو - (أ ش أ)

قال رئيس اللجنة المؤقتة لمجلس الاتحاد الروسي للسياسة الإعلامية، أليكسي بوشكوف،اليوم الأربعاء، "إنه في حال فرضت بريطانيا قيوداً على قناة "آر تي"، ستقوم روسيا بفرض نفس الإجراءات فيما يتعلق بعمل قناة " بي بي سي" في روسيا" .

وأضاف بيشكوف، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن وضع بريطانيا "ضعيف" تعمل لدينا في روسيا "بي بي سي"، وهي شركة مملوكة للدولة، ويمكن بكل المعايير مساواتها مع "آر تي"، وإذا تم حظر بث " آر تي" في المملكة المتحدة، فأنا مقتنع تماما بأن إجراءات مماثلة ستتخذ في ما يتعلق بـ "بي بي سي" في روسيا و "بي بي سي" ستفقد هنا نقطة مهمة جدا للبث".

وأضاف بيشكوف، "أن سلطات في بريطانيا تحاول الحد من بث "آر تي" أو خلق ظروف صعبة، بشكل استثنائي، لذلك، ومثل هذه السياسة كانت تظهر من قبل، لكن "قضية سكريبال" نشطت تلك القوى التي تميل لخلق عوائق أمام بث "آر تي" في بريطانيا".

وفي هذا الصدد، أعلن عضو لجنة الدوما للسياسة الإعلامية وتقنية المعلومات والاتصالات، يفجيني ريفينكو، أنه في حالة فرض قيود على عمل "آر تي" في بريطانيا، فإن وسائل الأعلام البريطانية في روسيا ستحصل على وضع عميل أجنبي.

وتابع ريفينكو قائلاً:"هناك أداة متعددة الاستخدام لوزارة العدل في الاتحاد الروسي: في حالة الإجراءات غير الودية والحد من عمل "آر تي" في المملكة المتحدة، يمكن لوسائل الإعلام البريطانية العاملة في مجال المعلومات لدينا الحصول على وضع عميل أجنبي، كما حدث مع وسائل الإعلام الأميركية".

وكانت هيئة التنظيم والإشراف البريطانية على عمل وسائل الإعلام "أوفكوم"، قد أعلنت اليوم الأربعاء، فتح 7 تحقيقات جديدة تتعلق ببرامج إخبارية ووثائقية لقناة "آر تي".