حكومة الوفاق الليبية تدين محاولة اغتيال "الناظوري" رئيس أركان جيش "حفتر"

(مصراوي)

أدان فائز السرج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس أركان الجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري، واصفًا إيها بالعملية بالتفجير الإرهابي الجبان.

وجاء في بيان لحكومة الوفاق في طرابلس صدر اليوم الأربعاء: "يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأقسى عبارات الإدانة التفجير الإرهابي الذي تعرض له موكب الفريق عبدالرزاق الناظوري بمنطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي".

كما دعا البيان الليبيين إلى "الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار" البلاد.

وصرح الناظوري، أن محاولة اغتياله الفاشلة التي جرت قبل ساعات هي "غادرة وخسيسة"، مشيرًا إلى أن القوات في انتظار عودة قائد الجيش المشير خليفة حفتر "غدًا أو بعد غد".

وكان العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أعلن نجاة رئيس الأركان من محاولة اغتيال فاشلة، تمت عن طريق تفجير سيارة مفخخة وضعت في مسار موكبه، مؤكدًا أن الفريق الناظوري بخير.

وذكرت مصادر ليبية لـ "بوابة الوسط"، أن التفجير الذي استهدف موكب الناظوري بمنطقة سيدي خليفة، أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، في حصيلة أولية للحادث.

وأضافت المصادر، أن التفجير تلاه إطلاق رصاص وإبعاد المواطنين عن موقع الحادث وتطويقه من قبل جهات أمنية وعسكرية.

ويأتي ذلك في وقت تدور فيه شكوك حول الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، والذي ذكرت وسائل إعلامية غربية أنه يعاني من جلطة دماغية ويتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس.