قنصل ليبيا في مصر يطالب الإعلام بتحري الدقة

القاهرة - (مصراوى):

استنكر القنصل العام الليبي في مصر، محمد صالح الدرسي، الأخبار التي تم تداولها عبر المواقع الإلكترونية وفي بعض وسائل الإعلام حول اقتحامه مقر القنصلية في الإسكندرية.

وقال الدرسي، في تصريحات صحفية، إنه القنصل المعتمد من مصر حتى الآن، وإنه لا يمانع من تسليم القنصلية في حال وجود قرار معتمد من الخارجية المصرية بخصوص تكليف شخص أخر.

وعن ما حدث في الفترة الماضية أوضح الدرسي، أنه كان في إجازة خارج الأراضي المصرية وقبل القيام بالإجازة كما هو متبع فان في الإجراءات الوزير المفوض عبد الباسط فرج مخول له التوقيع على التصديقات والإجراءات وكذلك السكرتير الثاني عادل خليفة المسماري لتسيير أمور القنصلية، وعند العودة إلي الإسكندرية فوجئ باقتحام شخص مقر القنصلية، زاعما أنه كلف من خارجية الوفاق واعتمد من الخارجية المصرية، وهو أمر عار من الصحة تمام، فلا يوجد قرار ولا اعتماد من القاهرة.

وتابع الدرسي، أنه متواجد في القنصلية ويمارس عملة المكلف به من الدولة الليبية حتي يتم تكليف أخر.

ولفت قنصل ليبيا بالإسكندرية إلى أنه دبلوماسي يعرف معني الدبلوماسية ويعمل في مصر، الدولة العربية والشقيقة الكبرى لكل العرب، وملتزم بالقانون والدستور الذي لا أزال القنصل المكلف من خلال نصوصه وقواعده .