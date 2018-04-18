رئيس أركان الجيش الليبي بعد نجاته من محاولة اغتيال: ننتظر عودة حفتر

(مصراوي)

قال رئيس أركان الجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري، اليوم الأربعاء، إن محاولة اغتياله الفاشلة التي جرت قبل ساعات هي "غادرة وخسيسة"، مشيرًا إلى أن القوات في انتظار عودة قائد الجيش المشير خليفة حفتر "غدًا أو بعد غد".

ولم يحدد الناظوري في كلمته المسجلة المكان الذي سيعود منه حفتر، وما إذا كان بالفعل حالته الصحية حرجة أم لا.

وأضاف في مقطع فيديو نشره مكتب إعلام رئاسة أركان القوات المسلحة الليبية: "أيها الشعب الليبي العظيم نطمئنكم بأن هذه المحاولة الغادرة التي حصلت اليوم الأربعاء، ما هي إلا محاولة خسيسة ــ والحمد لله نجا منها كل من كان في الرتل وكل الجنود ،ولم يصب معنا أي شخص بأي أذى، لا موت ولا جراح".

وتابع في بيانه أن محاولة اغتياله كانت "محاولة لردنا وإثنائنا في مكافحة الارهاب في درنة"، معتبرا أن "المحاولات الخسيسة التي تدور الآن بأن القيادة مفككة والقيادة بينهم خلافات ـــ بالعكس نحن ننتظر حضور سيادة المشير خليفة حفتر سالما غانما قريبا غداً أو بعد غد".

وكان العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أعلن نجاة رئيس الأركان من محاولة اغتيال فاشلة، تمت عن طريق تفجير سيارة مفخخة وضعت في مسار موكبه، مؤكدًا أن الفريق الناظوري بخير.

وذكرت مصادر ليبية لـ "بوابة الوسط"، أن التفجير الذي استهدف موكب الناظوري بمنطقة سيدي خليفة، أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، في حصيلة أولية للحادث.

وأضافت المصادر، أن التفجير تلاه إطلاق رصاص وإبعاد المواطنين عن موقع الحادث وتطويقه من قبل جهات أمنية وعسكرية.

ويأتي ذلك في وقت تدور فيه شكوك حول الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، والذي ذكرت وسائل إعلامية غربية أنه يعاني من جلطة دماغية ويتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس.