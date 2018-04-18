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روسيا: بريطانيا لا تريد كشف الحقيقة في قضية تسميم سكريبال

07:09 م الأربعاء 18 أبريل 2018
روسيا: بريطانيا لا تريد كشف الحقيقة في قضية تسميم سكريبال

سيرجي سكريبال

لاهاي - (أ ش أ)

قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ألكسندر شولجين، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تظهر بشكل واضح عدم رغبتها في التعاون فيما يتعلق بإطار التحقيق في حادث تسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجي سكريبال وابنته، يوليا، في سالزبوري البريطانية.

وأضاف شولجين - في اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة بمقرها في لاهاي حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "تُظهر المملكة المتحدة ترددًا واضحًا في التعاون الكامل بالتحقيق في هذه القصة الغامضة، هذا يقنعنا بأن البريطانيين لا يريدون أي حقيقة، ويعتبرون أنه من غير المسموح به كشف الحقيقة".

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي تعتبر مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك "، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.

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