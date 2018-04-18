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عون: عودة النازحين السوريين من لبنان تساهم في عودة الاستقرار للبلاد

07:06 م الأربعاء 18 أبريل 2018
عون: عودة النازحين السوريين من لبنان تساهم في عودة الاستقرار للبلاد

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت - (أ ش أ)

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، بأن عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى المناطق الآمنة في سوريا سوف تساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي الى لبنان الذي يعول على مساعدة الدول لا سيما الولايات المتحدة الامريكية لتحقيق هذه العودة.

وأشار الرئيس عون خلال استقباله اليوم رئيس اساقفة نيويورك الكاردينال تيموثي دولان،إلى أن المنظمات الدولية تحققت من رغبة السوريين بالعودة إلى المناطق الآمنة.

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