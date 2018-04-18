رئيس البرلمان الأوروبي: الهجوم الثلاثي على سوريا ينبغي ألا يتجدد

روما - (أ ش أ)

قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، إن الهجوم الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي الذي تم تنفيذه على مواقع للنظام السوري يوم السبت الماضي ينبغي ألا يتجدد.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن تصريحات تاياني، اليوم الأربعاء، لصحيفة "إل جورنالي" الإيطالية، "نحتاج الآن إلى البحث عن الحوار والسلام، وتخفيف حدة التوتر وضمان إنهاء هذه الأزمة؛ لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع".

وأضاف تاياني - القيادي في حزب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني - "طالما لا توجد سياسة دفاعية مشتركة، فإن أوروبا لن تتحدث بصوت واحد"، واعتبر أن الانقسام أمر خاطئ، مؤكدًا "لا يمكن أن يتجاوز الوزن السياسي لدولة عضو وزن الدول الأوربية الـ27 مجتمعة".

وتابع قائلاً "في مواجهة حالات الطوارئ العالمية مثل الأزمة السورية، تصبح المصالح الاقتصادية الوطنية أمرًا هامشيًا، لذا ينبغي أن تكون أوروبا متحدة بشأن الوضع في سوريا، فالأمريكيون أعلنوا أنهم سيغادرونها، فمن سيحل محلهم؟".