 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

ترامب: أتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل

06:49 م الأربعاء 18 أبريل 2018
ترامب: أتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(مصراوي)

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذكرى الاستقلال (قيام دولة الكيان الصهيوني) في تغريدة على موقع تويتر.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي: "أفضل التهاني لرئيس الوزراء نتنياهو وكل الشعب الإسرائيلي بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال الكبير (قيام دولة الكيان الصهيوني)، ونحن ليس لدينا أصدقاء أفضل منكم".

وجدد ترامب نيته لنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حيث قال: "أتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل".

دونالد ترامب بنيامين نتنياهو القدس

الخبر التالى:

البرلمان الكوبي يقترح ميجيل دياز كانيل مرشحًا رئاسيًا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان