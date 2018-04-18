ترامب: أتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل

(مصراوي)

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذكرى الاستقلال (قيام دولة الكيان الصهيوني) في تغريدة على موقع تويتر.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي: "أفضل التهاني لرئيس الوزراء نتنياهو وكل الشعب الإسرائيلي بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال الكبير (قيام دولة الكيان الصهيوني)، ونحن ليس لدينا أصدقاء أفضل منكم".

وجدد ترامب نيته لنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حيث قال: "أتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل".